Ogni giorno, molte persone scattano foto in ristoranti, bar o di paesaggi, senza riflettere troppo su cosa scrivere nella didascalia. Recentemente, Google Maps ha introdotto una funzione che utilizza l’intelligenza artificiale per generare automaticamente didascalie per le immagini caricate dagli utenti. Questa novità mira a semplificare il processo di condivisione delle foto, offrendo descrizioni generate automaticamente e compatibili con la piattaforma.

C’è una scena che si ripete ogni giorno, senza pensarci troppo: scatti una foto in un ristorante, in un bar, davanti a un panorama. Poi apri i social e ti trovi davanti a quella domanda banale ma fastidiosa: cosa scrivo? Due parole, una frase, qualcosa che abbia senso. Spesso si rimanda. Oppure si lascia stare. Da oggi, però, qualcosa cambia davvero. Su Google Maps entra in gioco Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che prova a fare proprio quel lavoro: guarda la foto e scrive una didascalia al posto tuo. Quando la tecnologia anticipa quello che stai per dire. Più che una funzione in più, è un piccolo cambio di abitudine. Selezioni una foto, magari quella del piatto appena arrivato o dell’ingresso di un locale, e il sistema la analizza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google Maps rivoluziona le foto: l’IA scrive le didascalie al posto tuo, ecco come fare

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Google Maps, in arrivo 3 nuove funzioni per chi pubblica foto e recensioni x.com

Mosca ha spento internet. E se sparisse internet domani mattina nella tua città Sveglia. Apri Google Maps, non funziona. WhatsApp, niente. Provi a pagare il caffè, il terminale non risponde. Non sei nel futuro, sei a Mosca, marzo 2026. Da quasi due settimane - facebook.com facebook