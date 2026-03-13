Golf quartetto in testa al The Players Scheffler e McIlroy lontani dalla vetta

Il The Players chiude la prima giornata già in maniera egregia. Sono infatti 5 i golfisti assiepati in T1 a quota -5 che hanno dato una bellissima accelerazione al torneo e messo parecchia carne al fuoco. A contendersi la leadership dopo appena 18 buche troviamo McNealy, Hodges, Straka, Theegala e Smotherman, quest'ultimo emerso quest'anno come una delle principali rivelazioni sul PGA Tour con un T2 al Cognizant Classic e un T8 al The American Express. Tuttavia in Florida, più precisamente a Ponte Vedra Beach sui fairway del TPC Sawgrass, la classifica è corta. A -4 in T6 ci sono, in agguato, Justin Thomas, Cameron Young, Taylor Morre e...