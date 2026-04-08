Al Masters, il primo torneo major della stagione, la sfida tra Rory McIlroy e Scottie Scheffler riprende senza la presenza di Tiger Woods. Rory, detentore del titolo, affronta la competizione insieme a Scheffler, che ha recentemente annunciato di essere diventato padre per la seconda volta. La partecipazione di altri giocatori di rilievo rende questa edizione del torneo particolarmente interessante.

Rieccoci, finalmente. È primavera e ricominciano i Major, l’Augusta National apre i suoi solitamente inaccessibili cancelli per accomodare i patrons – guai a chiamarli spettatori o tifosi – che scarpineranno su e giù per le dolci colline della Georgia e si godranno il più incredibile, emozionante, straordinario spettacolo che il golf può offrire: il Masters. Tanto per aggiungere un peso specifico ulteriore alla storia e alla leggenda di questo torneo nato nel 1934 siamo arrivati alla novantesima edizione. Una cifra tonda che racconta quanto è cambiato e quanto è ancora tutto identico a sé stesso in questo angolo di paradiso golfistico. Come... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Golf, Masters: riparte la sfida McIlroy-Scheffler

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Golf: Penge e Bridgeman prendono la testa al Genesis Invitational. McIlroy insegue, Scheffler sfugge al taglioAccoppiata per certi versi anomala, eppure che continua a prendersi le sue soddisfazioni, al comando del Genesis Invitational.

Masters al via ad Augusta: McIlroy difende il titolo, Scheffler tra i favoritiL' Augusta National Golf Club si prepara ad accogliere l'élite del golf mondiale per il Masters, il primo dei quattro major stagionali. L'attesissimo torneo si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 ... it.blastingnews.com

Riecco il Masters, tutti gli occhi su McIlroy: il campione in carica sfida tutti (soprattutto se stesso)AUGUSTA (Georgia, Usa) – Il Masters parte da -8, le cinque Giacche Verdi di Tiger Woods, alle prese con un nuovo percorso di riabilitazione, dopo l’arresto e il rilascio su ... ilmessaggero.it