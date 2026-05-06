Prevenzione e inclusione nasce la Fondazione ANLU | presentazione il 9 maggio al Museo Campano di Capua

Il 9 maggio al Museo Campano di Capua sarà presentata la nuova Fondazione ANLU, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e all’inclusione. La fondazione si occuperà di promuovere attività di prevenzione e ricerca oncologica, con l’obiettivo di sostenere progetti e iniziative rivolte alla tutela della salute e all’integrazione sociale. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di esperti del settore.

La serata inaugurale del 9 maggio – una data non casuale perché precede la Festa della mamma in calendario domenica 10 – rappresenta anche il primo appuntamento di una raccolta fondi annuale a favore di AIRC che diventerà un appuntamento fisso della Fondazione. Una serata in cui cultura e solidarietà si incontrano e che è articolata in diversi momenti, tutti dedicati alla divulgazione della prevenzione oncologica e alla promozione della dieta mediterranea come strada concreta per volersi bene, prendersi cura di sé e vivere in salute. Si parte alle ore 18 con un dibattito con medici e ricercatori in campo oncologico e genetico e con Vito Amendolara, estensore della Legge Regionale sulla Dieta Mediterranea, per sottolineare l’importanza della prevenzione, di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano.🔗 Leggi su 2anews.it

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