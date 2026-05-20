Glovo aumenta lo stipendio ai rider | il piano dell’azienda
La società che gestisce il servizio di consegne ha annunciato un aumento degli stipendi per i rider. L’azienda ha presentato un piano volto a migliorare le condizioni di lavoro dei corrieri, senza fornire dettagli specifici sui nuovi importi. La decisione arriva in un momento di discussioni sul lavoro nel settore delle consegne a domicilio. La comunicazione è stata diffusa tramite canali ufficiali, senza ulteriori precisazioni sulle tempistiche o sulle modalità di attuazione.
La Foodinho, la società che in Italia gestisce il servizio di consegne Glovo, ha presentato al Tribunale di Milano un piano per uscire dal controllo giudiziario della Procura, in merito all’indagine sulle paghe dei rider La società che gestisce in Italia il servizio di consegneGlovo aumenta lo stipendio ai rider dopo che la Procura di Milanol’aveva accusata di sfruttare il personale che si occupa delle consegne a domicilio. L’azienda in questione è Foodinho, ed ha presentato al Tribunale di Milano un piano per uscire dal controllo giudiziario precedentemente imposto.La proposta prevede, oltre all’aumento del salario,anche l’introduzione di un nuovo contratto collettivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Il piano di Glovo per evitare lo sfruttamento dei suoi riderPer uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo Foodinho,...
Leggi anche: Svolta Glovo, c’è il sì della Procura al piano per i rider: verso la revoca del commissariamento