Glovo aumenta lo stipendio ai rider | il piano dell’azienda

La società che gestisce il servizio di consegne ha annunciato un aumento degli stipendi per i rider. L’azienda ha presentato un piano volto a migliorare le condizioni di lavoro dei corrieri, senza fornire dettagli specifici sui nuovi importi. La decisione arriva in un momento di discussioni sul lavoro nel settore delle consegne a domicilio. La comunicazione è stata diffusa tramite canali ufficiali, senza ulteriori precisazioni sulle tempistiche o sulle modalità di attuazione.

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