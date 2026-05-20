Glovo | +200 euro al mese per i rider dopo l’inchiesta della Procura

Dopo un'inchiesta della Procura, la piattaforma di consegne ha deciso di aumentare di oltre 200 euro al mese la retribuzione dei rider. La decisione riguarda le tariffe per ogni singola consegna, che saranno riviste nel prossimo periodo. Resta da capire come verrà monitorata l’applicazione di questi aumenti salariali e quali strumenti saranno utilizzati per verificarne l’effettiva adozione. La questione riguarda direttamente i lavoratori coinvolti e le modalità con cui verranno rispettati gli accordi.

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