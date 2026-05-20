Glovo | +200 euro al mese per i rider dopo l’inchiesta della Procura
Dopo un'inchiesta della Procura, la piattaforma di consegne ha deciso di aumentare di oltre 200 euro al mese la retribuzione dei rider. La decisione riguarda le tariffe per ogni singola consegna, che saranno riviste nel prossimo periodo. Resta da capire come verrà monitorata l’applicazione di questi aumenti salariali e quali strumenti saranno utilizzati per verificarne l’effettiva adozione. La questione riguarda direttamente i lavoratori coinvolti e le modalità con cui verranno rispettati gli accordi.
? Domande chiave Come cambieranno le tariffe per ogni singola consegna effettuata?. Chi verificherà l'effettiva applicazione di questi nuovi aumenti salariali?. Perché la Procura ha imposto il controllo giudiziario su Glovo?. Quali conseguenze avrà questo accordo sul nuovo contratto collettivo?.? In Breve Tariffa minima per consegna fissata a 3 euro lordi.. Paga oraria minima adeguata da 10 a 14 euro lordi.. Procuratore Paolo Storari e gip Roberto Crepaldi monitorano l'accordo.. Indagine dei carabinieri su 40mila lavoratori sotto la soglia di povertà..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il miglioramento dei compensi per i rider si inserisce in un contesto occupazionale caratterizzato da un tasso di disoccupazione al 5,2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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