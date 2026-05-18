Israele non arretra | abbordate le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza

Le forze israeliane hanno intercettato le navi della Global Sumud Flotilla, che cercavano di raggiungere Gaza nonostante il blocco navale ancora in vigore. Come previsto, l'operazione si è conclusa con il respingimento delle imbarcazioni, impedendo così il passaggio verso la Striscia. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o coinvolgimenti specifici è stato reso noto. Le navi sono state fermate prima di arrivare nelle acque di Gaza, mantenendo la posizione di blocco stabilita dal governo israeliano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui