Israele non arretra | abbordate le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza
Le forze israeliane hanno intercettato le navi della Global Sumud Flotilla, che cercavano di raggiungere Gaza nonostante il blocco navale ancora in vigore. Come previsto, l'operazione si è conclusa con il respingimento delle imbarcazioni, impedendo così il passaggio verso la Striscia. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o coinvolgimenti specifici è stato reso noto. Le navi sono state fermate prima di arrivare nelle acque di Gaza, mantenendo la posizione di blocco stabilita dal governo israeliano.
Come da pronostico, anche l’ultimo tentativo della Global Sumud Flotilla di forzare il blocco navale israeliano su Gaza è fallito. Questa mattina, come riportato dal Times of Israel, che ha pubblicato anche alcuni video della Marina israeliana, i soldati dell’Israel Defense Forces (Idf) hanno abbordato e preso il controllo di alcune imbarcazioni della Flotilla al largo delle acque di Cipro. La circostanza è stata confermata anche da altri media israeliani e, in particolare, dal quotidiano Ynet, secondo cui diversi attivisti sarebbero stati arrestati e trasferiti a bordo di una nave della Marina israeliana dotata di una cosiddetta “prigione galleggiante”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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