Cobolli avanti a Roma | Atmane battuto 7-6 6-3 ora la sfida per gli ottavi

Flavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista romano ha vinto contro il francese Terence Atmane in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3. Ora si prepara per la prossima sfida negli ottavi di finale. La partita si è conclusa con Cobolli che ha superato Atmane nel primo set al tiebreak e ha chiuso il secondo con un break.

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Flavio Cobolli avanza al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista romano supera in due set il francese Terence Atmane (n.51 Atp) e conquista la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, dopo quella del 2024 contro il tedesco Marterer. Successo in due set Il punteggio finale è di 7-6(1) 6-3, maturato in un’ora e 46 minuti di gioco. Una prestazione solida, con Cobolli capace di gestire i momenti chiave del match, soprattutto nel tie-break del primo set, indirizzando poi la partita nella seconda frazione. Prossimo ostacolo Tirante Il romano si giocherà ora un posto negli ottavi di finale contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, reduce dalla vittoria contro la testa di serie numero 17 Cameron Norrie.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cobolli avanti a Roma: Atmane battuto 7-6/6-3, ora la sfida per gli ottavi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il campo centrale del Foro Italico e comincerà sulla BNP Paribas Arena nel pomeriggio... LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ATP Roma 2026, il tabellone di Flavio Cobolli: battere Medvedev e Aliassime per sognare la semifinale con Sinner; Sabato di Roma: tocca a Cobolli e Sinner. Dopo una giornata che ha falciato gli azzurri, il Foro aspetta i suoi campioni; Cobolli Roma torneo speciale, è l'anno buono per vincere; Tennis, Atp Madrid: niente da fare per Cobolli, in semifinale va Zverev. Cobolli avanti a Roma: Atmane battuto 7-6/6-3, ora la sfida per gli ottaviIl romano supera il francese in due set e conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia: prossimo avversario l’argentino Tirante ... gazzettadelsud.it LIVE Cobolli-Atmane 7-6, 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prima vittoria al Foro per il romano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI ... oasport.it Cobolli DOMINA il tiebreak e va avanti di un set contro Atmane! x.com Nole e Flávio Cobolli stanno organizzando di andare insieme alla partita di calcio reddit