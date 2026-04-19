Oggi si gioca una partita importante tra il Prato e il Grosseto, con inizio alle 15 e diretta su Tv Prato. La sfida si svolge allo stadio Lungobisenzio, che è tutto esaurito e addobbato per l’evento. I biancazzurri cercano di ottenere un’altra vittoria dopo le recenti prestazioni positive. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Il Prato va a caccia dell’impresa alle 15 (diretta su Tv Prato). In un stadio Lungobisenzio tutto esaurito e vestito a festa per l’occasione, i biancazzurri vogliono centrare un’altra vittoria. Vittoria che sarebbe di grande prestigio alla luce dell’avversario: in via Firenze arriva il Grosseto già matematicamente promosso in Serie C. La formazione di Paolo Indiani ha centrato l’obiettivo dal 2 aprile, proprio grazie al successo dei lanieri ai danni del Seravezza Pozzi. I maremmani hanno il miglior attacco (55 reti segnate, di cui 16 portano la firma di Marzierli, secondo nella classifica marcatori) e la miglior difesa (22 gol incassati) del girone E di Serie D.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Avanti, i risultati ci danno ragione". Oggi la super sfida al Grosseto

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