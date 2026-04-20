A Loreto gli studenti concludono il progetto sulla disabilità e diventano sentinelle della civiltà e della felicità

Il 20 aprile, nelle scuole di Loreto Aprutino, si sono diplomati gli studenti che hanno partecipato a un progetto sulla disabilità. Dopo mesi di attività, hanno conseguito il titolo di “sentinelle della civiltà e della felicità”. L'iniziativa ha coinvolto i giovani in percorsi educativi dedicati alla sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell'inclusione. La cerimonia di chiusura ha visto la consegna degli attestati ai partecipanti.

Nuove “sentinelle” di civilità e felicità si sono diplomate il 20 aprile nella scuole di Loreto Aprutino. Il progetto, ideato da Claudio Ferrante con Mariangela Cilli, è stato sostenuto dal sindaco Renato Mariotti e dall’assessore Roberta Legnini, puntando a formare cittadini più attenti e.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate I ragazzi di Moscufo a scuola di inclusione e disabilità con il progetto "Sentinelle di civiltà"Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale di Moscufo ha voluto riproporre con forza il progetto “Sentinelle di Civiltà” all’interno... Gli alunni della Silone di Montesilvano scoprono barriere e pregiudizi e si preparano a diventare "Sentinelle della civiltà"Prosegue il percorso che l'associazione Carrozzine Determinate ha iniziato con quattro classi della primaria che, ottenuto il diploma, saranno... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Loreto: il Centro Nazionale Vittime Relazionali racconta alle scuole affettività e legami; Loreto, conferenza su Lorenzo Lotto con il professor Collareta; Loreto, l’Alberghiero fa il pieno di iniziative tra lavoro e gusto; Il presidente CNA Ristorazione Scipioni a Loreto per la firma del protocollo d’intesa CNA Agroalimentare-Re.Na.I.A. Loreto, l’Alberghiero fa il pieno di iniziative tra lavoro e gustoSettimana importante per i ragazzi dell'Alberghiero di Loreto: protocollo con Cna e menu speciale per gli ospiti della Fondazione Pro Hospice ... centropagina.it ÈTv Marche. . Un corteo a Scossicci per tenere alta l’attenzione, dopo il ritrovamento lo scorso febbraio di più di 50 carcasse di cani chiusi in dei sacchi, lungo la scarpata nei pressi del cavalcavia dell’a14, tra Loreto e Porto Recanati. - facebook.com facebook