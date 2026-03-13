cuba ha ammesso per la prima volta di trattare con gli stati uniti

Cuba ha dichiarato di aver avviato trattative con gli Stati Uniti, segnando un cambiamento nelle relazioni tra i due paesi. L’annuncio arriva in un momento di crescente tensione internazionale e di deterioramento dei rapporti diplomatici. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo, considerando il passato di scontri e sanzioni che hanno caratterizzato il rapporto tra Cuba e gli Stati Uniti.

È un segnale molto importante, visti i rapporti quasi assenti tra i due paesi e la crisi che sta vivendo la popolazione cubana Il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel ha detto pubblicamente per la prima volta che il suo governo sta portando avanti dei colloqui con il governo statunitense. Díaz-Canel non ha specificato su cosa stiano discutendo i due paesi, ma è evidente che l’obiettivo è ridurre la pressione economica esercitata dagli Stati Uniti su Cuba al fine di migliorare la situazione del paese, che da settimane vive una crisi umanitaria ed energetica molto grave. In realtà il presidente statunitense Donald Trump aveva già detto a fine... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La deroga di 30 giorni concessa dagli Stati Uniti ai Paesi per acquistare petrolio e prodotti petroliferi russi soggetti a sanzioni e attualmente bloccati in mare, interesserebbe 100 milioni di barili al giorno, "pari a quasi un giorno di produzione mondiale". Lo ripor x.com