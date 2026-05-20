Gli Stati Uniti puntano ancora alla Groenlandia

Gli Stati Uniti continuano a manifestare interesse per la Groenlandia, un territorio che ha attirato l'attenzione internazionale negli ultimi anni. Dopo voci di un possibile acquisto da parte dell'ex presidente, si è saputo che le trattative o le intenzioni di coinvolgimento non sono state abbandonate del tutto. Non ci sono state conferme ufficiali, ma le mosse diplomatiche e le dichiarazioni di alcune fonti indicano che il coinvolgimento statunitense nella regione rimane una questione aperta.

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