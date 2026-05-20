Gli Stati Uniti puntano ancora alla Groenlandia
Gli Stati Uniti continuano a manifestare interesse per la Groenlandia, un territorio che ha attirato l'attenzione internazionale negli ultimi anni. Dopo voci di un possibile acquisto da parte dell'ex presidente, si è saputo che le trattative o le intenzioni di coinvolgimento non sono state abbandonate del tutto. Non ci sono state conferme ufficiali, ma le mosse diplomatiche e le dichiarazioni di alcune fonti indicano che il coinvolgimento statunitense nella regione rimane una questione aperta.
Donald Trump non ha accantonato le sue ambizioni imperiali. A gennaio sembrava che il presidente degli Stati Uniti avesse rinunciato alla volontà di prendersi la Groenlandia, il territorio artico controllato dalla Danimarca. Invece era solo una ritirata strategica. Ora Trump è tornato alla carica. L’emissario della Casa Bianca per la Groenlandia, il governatore della Louisiana Jeff Landry, è sbarcato in settimana nella capitale Nuuk portando nel suo bagaglio cappellini rossi con la scritta “Make America great again”. Le autorità democraticamente elette del territorio autonomo non erano state avvertite della sua visita, ma hanno comunque accettato di incontrarlo. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Gli STATI UNITI e l'INTENZIONE di PRENDERE la GROENLANDIA
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