La Danimarca avrebbe ideato un piano segreto per ostacolare un'eventuale invasione americana della Groenlandia, con l'obiettivo di sabotare le piste aeree presenti nell'isola. Secondo quanto si apprende, il progetto prevederebbe azioni mirate a rendere inutilizzabili le infrastrutture aeroportuali. La strategia si ispirerebbe a un passo biblico, suggerendo una reazione decisa in caso di minaccia esterna.

Muoia Sansone e tutti i Filistei. Si sarebbe ispirata a questo detto la Danimarca in caso di invasione americana della Groenlandia. Secondo alcune ricostruzioni della stampa danese, il governo di Copenaghen aveva pianificato di far saltare in aria le piste di atterraggio della Groenlandia nel caso in cui dalla Casa Bianca fosse partito l'ordine esecutivo. Per questa ragione nei mesi scorsi vari aerei militari danesi erano stati inviati in Groenlandia per quelle che sono state descritte come esercitazioni militari congiunte a guida danese, denominate operazione Arctic endurance, ma che di fatto rappresentavano una misura difensiva vera e propria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il piano segreto danese contro gli Stati Uniti: "Far saltare le piste aeree in Groenlandia"

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