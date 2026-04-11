Orion dalla Luna al mare | rientro ok ora gli Stati Uniti puntano a Marte

Dopo un viaggio di dieci giorni intorno alla Luna, la capsula Orion è rientrata nell'Oceano Pacifico al largo di San Diego. Il rientro è avvenuto senza problemi e la capsula è stata recuperata con successo. Ora gli Stati Uniti si concentrano sui piani per future missioni, con l'obiettivo di raggiungere Marte.

Dieci giorni intorno alla Luna. Poi l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, al largo di San Diego. La missione “Artemis 2” si conclude alle 2.07 ora italiana. E non solo riporta un equipaggio nell'orbita della Luna (a 58 anni dal volo dell'Apollo 8) ma apre decisamente la strada a un ritorno - e poi a una presenza stabile - sulla superficie lunare. Di più: in prospettiva c'è lo sbarco sul pianeta rosso, secondo il presidente degli Usa Donald Trump. «Lo rifaremo e poi passeremo al prossimo obiettivo: Marte!», scrive sul suo social il numero uno della Casa Bianca. Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti Made in Italy La capsula si separa all’1.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Orion, dalla Luna al mare: rientro ok, ora gli Stati Uniti puntano a Marte Rientro folle dalla Luna: Orion sfida i 2.760°C e tocca il PacificoL’equipaggio della missione Artemis II, composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, è tornato sulla Terra alle ore 17:07... Leggi anche: Gli Stati Uniti ritireranno le truppe dalla Siria, l’obiettivo ora è l’Iran