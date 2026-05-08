Sondaggi politici il centrodestra crolla al 43,8% | è il livello più basso dal 2022

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi politici, il centrodestra ha raggiunto il 43,8%, il livello più basso dal 2022. La diminuzione rispetto ai mesi precedenti è evidente, mentre il campo largo si posiziona avanti con una percentuale superiore. I dati sono stati raccolti nelle ultime settimane e mostrano un calo di consensi per le forze di destra rispetto agli anni scorsi.

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Il centrodestra crolla al 43,9% il livello più basso dall'insediamento del governo Meloni. Dall'altra parte il campo largo passa in vantaggio. Ecco l'ultima Supermedia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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