Recentemente, si è diffusa la notizia di un crescente interesse tra gli uomini verso gli orecchini di piccole dimensioni. A una persona è stato riferito di un incontro previsto a Tompkins Square Park con il suo ex, avvenuto alcuni mesi dopo una separazione amichevole. Questa tendenza si sta manifestando in vari contesti e coinvolge persone di diverse età, senza che siano stati segnalati motivi specifici dietro questa scelta di accessori.

Una mia amica mi ha recentemente raccontato del suo incontro programmato a Tompkins Square Park con il suo ex, un paio di mesi dopo una rottura amichevole. Tra i vari pettegolezzi e aggiornamenti personali che si erano scambiati, ciò che l’aveva colta più di sorpresa era il luccichio del nuovo accessorio del suo ex: un piccolo orecchino a cerchio argentato stretto all’orecchio. A quanto pare, ne desiderava uno da tempo, ma aveva esitato perché un pezzo di metallo un po’ sfacciato all’orecchio sarebbe andato contro lo status quo sartoriale del suo soffocante lavoro nella finanza. Poi però si è tolto il cerchietto per mostrarle che non era un vero piercing, ma una clip. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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