Le bunny nails stanno conquistando il mondo della nail art, spostando l’attenzione oltre le tradizionali decorazioni di festività come San Valentino. Questa tendenza si sta diffondendo rapidamente, con design che rappresentano con dettagli realistici le orecchie di coniglio, e non sono più legate a occasioni specifiche come Pasqua. Sempre più appassionate scelgono di adottare questa tendenza per uno stile originale e accattivante.

Se pensavi che la nail art a tema fosse finita con i cuoricini di San Valentino, preparati: le bunny nails stanno entrando nella chat — e sono molto più cool di quanto immagini. Non stiamo parlando di manicure “carine”, ma di un mix preciso tra coquette, kawaii e quella vibe un po’ dreamy che ultimamente sta ovunque su TikTok. Il punto è semplice: il coniglietto è diventato un detail. Non il protagonista kitsch, ma quell’elemento soft che rende tutto più interessante. E infatti le nuove manicure non sono mai troppo letterali. Sono layered, texturizzate, un po’ chaotic ma curate. Dimentica le clean nails: ora si portano le bunny nails (e non c’entra solo la Pasqua). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le bunny nails sono la nuova ossessione (e no, non sono solo per Pasqua)

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