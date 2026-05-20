Gli italiani di DEAS tra i top team mondiali nella cybersecurity offensiva

Gli italiani di DEAS si sono classificati tra i migliori team mondiali nella cybersecurity offensiva. In un contesto internazionale, l’azienda ha ottenuto un riconoscimento importante, dimostrando competenze avanzate in attività di penetration testing e analisi delle vulnerabilità di sistemi informatici. La partecipazione a competizioni e test di sicurezza ha portato a risultati di rilievo, consolidando la posizione di DEAS come realtà all’avanguardia nel settore della sicurezza informatica. La squadra ha dimostrato una forte preparazione tecnica e capacità di intervento rapido in scenari complessi.

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