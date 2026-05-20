Gli italiani di DEAS tra i top team mondiali nella cybersecurity offensiva
Gli italiani di DEAS si sono classificati tra i migliori team mondiali nella cybersecurity offensiva. In un contesto internazionale, l’azienda ha ottenuto un riconoscimento importante, dimostrando competenze avanzate in attività di penetration testing e analisi delle vulnerabilità di sistemi informatici. La partecipazione a competizioni e test di sicurezza ha portato a risultati di rilievo, consolidando la posizione di DEAS come realtà all’avanguardia nel settore della sicurezza informatica. La squadra ha dimostrato una forte preparazione tecnica e capacità di intervento rapido in scenari complessi.
Nuovo importante risultato internazionale nel panorama della cybersecurity offensiva per DEAS, la società italiana fondata da Stefania Ranzato ha conquistato il primo posto tra i team italiani e una posizione tra i top team mondiali alla “Global Cyber Skills Benchmark CTF 2026: Project Nightfall”, la competizione organizzata da Hack The Box appena conclusa L’evento, considerato uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle competenze offensive cyber, ha coinvolto centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
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