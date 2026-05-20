Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni di carriera Addio a Barbie Girl | Ora sembra il momento giusto per dire addio mentre i ricordi sono ancora vivi e l’amore rimane intatto
Dopo quasi tre decenni di musica e numerosi successi in tutto il mondo, il gruppo pop ha annunciato la fine della propria attività dal vivo. La band ha spiegato che il momento di separarsi è arrivato mentre i ricordi sono ancora vivi e il legame tra i membri rimane forte. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si ringraziano i fan per il sostegno e si sottolinea come il loro brano più famoso, “Barbie Girl”, abbia segnato un’epoca.
Dopo quasi trent’anni di musica e successi internazionali, gli Aqua hanno deciso di chiudere la loro carriera dal vivo. La band danese, diventata famosa negli anni ’90 con la hit mondiale Barbie Girl, ha annunciato lo scioglimento attraverso un messaggio pubblicato sui social che ha messo fine a un percorso iniziato nel 1995: “Dopo molti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo. Gli AQUA sono stati una parte enorme delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avremmo mai osato sognare. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo molte volte, incontrato innumerevoli persone meravigliose, cantato con milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gli Aqua e il crollo dell'impero di plastica
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