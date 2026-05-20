Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni di carriera Addio a Barbie Girl | Ora sembra il momento giusto per dire addio mentre i ricordi sono ancora vivi e l’amore rimane intatto

Dopo quasi tre decenni di musica e numerosi successi in tutto il mondo, il gruppo pop ha annunciato la fine della propria attività dal vivo. La band ha spiegato che il momento di separarsi è arrivato mentre i ricordi sono ancora vivi e il legame tra i membri rimane forte. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si ringraziano i fan per il sostegno e si sottolinea come il loro brano più famoso, “Barbie Girl”, abbia segnato un’epoca.

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