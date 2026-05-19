Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni addio alla band di Barbie Girl
Dopo trent’anni di attività, gli Aqua annunciano la fine della band. La formazione danese, diventata celebre negli anni ’90 grazie a brani come Barbie Girl, ha raggiunto un successo internazionale, riconoscibile anche da chi è nato dopo gli Anni ’80. La loro musica ha accompagnato molti decenni, e ora si separano dopo aver lasciato un segno nel panorama pop mondiale. La notizia della loro separazione ha suscitato reazioni tra i fan di varie età.
Chiunque sia nato dopo gli Anni ’80 li conosce. Gli Aqua sono tra le band pop più famose del mondo, autori di alcuni dei successi che, ormai da decenni, fanno ballare chiunque e ovunque. A loro si deve Barbie Girl, il tormentone simbolo di un’intera generazione. Arrivati dalla Danimarca hanno girato il mondo intero, ma è arrivato il momento di tornare a casa. Dopo 30 anni di onorata carriera, gli Aqua annunciano il ritiro dalle scene. Gli Aqua si sciolgono: “È il momento giusto per dire addio”. L’annuncio è arrivato in sordina. È con un semplice post social, accompagnato da nient’altro che dal logo della band, che gli Aqua hanno comunicato la notizia ai fan. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Gli AQUA si sciolgono dopo 30 anni! Ma erano spariti da 30 anni! x.com
Radio Deejay. . Gli Aqua si sciolgono dopo quasi trent’anni di carriera. In un post condiviso sui loro social @aqua.dk insieme al logo della band, il gruppo di 'Barbie Girl' ha scritto: Cari tutti. Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degl facebook
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