Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni addio alla band di Barbie Girl

Dopo trent’anni di attività, gli Aqua annunciano la fine della band. La formazione danese, diventata celebre negli anni ’90 grazie a brani come Barbie Girl, ha raggiunto un successo internazionale, riconoscibile anche da chi è nato dopo gli Anni ’80. La loro musica ha accompagnato molti decenni, e ora si separano dopo aver lasciato un segno nel panorama pop mondiale. La notizia della loro separazione ha suscitato reazioni tra i fan di varie età.

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