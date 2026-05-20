Gli alunni del Liceo Manzoni a lezione dagli specialisti dell' ospedale di Caserta
Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 9.00, le porte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant’Anna e San Sebastiano" di Caserta si apriranno per accogliere le studentesse e gli studenti dell’Indirizzo Biomedico del Liceo Classico e Scientifico "Manzoni". 🔗 Leggi su Casertanews.it
Porte aperte al Classico: lopen day del Manzoni di Mistretta
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