Gli alunni del Liceo Manzoni a lezione dagli specialisti dell' ospedale di Caserta

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 9.00, le porte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant’Anna e San Sebastiano" di Caserta si apriranno per accogliere le studentesse e gli studenti dell’Indirizzo Biomedico del Liceo Classico e Scientifico "Manzoni". 🔗 Leggi su Casertanews.it

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