Caserta inaugurata l’ala ristrutturata del Liceo Manzoni

A Caserta è stata inaugurata l’ala ristrutturata del Liceo Manzoni. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia e la dirigente scolastica. La struttura, recentemente rinnovata, è stata aperta ufficialmente in presenza di alcuni studenti e insegnanti. La nuova ala si trova all’interno dell’edificio scolastico e si aggiunge alle aree già esistenti. La ristrutturazione è stata completata in tempi recenti e prevede miglioramenti strutturali e di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia Anacleto Colombiano, insieme alla dirigente scolastica Adele Vairo, ha inaugurato l’ala ristrutturata del Liceo A. Manzoni di Caserta, oggetto di un significativo intervento finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. L’intervento ha riguardato in particolare il miglioramento sismico del corpo di fabbrica interessato, con l’obiettivo di innalzare significativamente i livelli di sicurezza dell’edificio scolastico e garantire ambienti più moderni e funzionali per studenti e personale. Dal punto di vista...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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