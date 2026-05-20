Dopo l'uscita al cinema, sbarca in prima visione su Sky Documentaries Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il documentario diretto da Simone Manetti e premiato con il Nastro d’Argento della Legalità 2026. Il docufilm, scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi e prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, andrà in onda il 20 maggio alle 21.15 oltreché in streaming su NOW e on demand. Il progetto ambisce a ricostruire la figura del giovane ricercatore friulano, le torture subite e il lungo percorso giudiziario intrapreso dalla famiglia dopo la sua morte. A riportare in primo piano la vicenda sono soprattutto le testimonianze dei genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi, che negli anni hanno trasformato la sete di verità in una battaglia pubblica contro il regime militare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulio Regeni: Tutto il male del mondo, il docufilm in prima visione su Sky

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Giulio Regeni - Tutto il male del mondo | I primi sospetti

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