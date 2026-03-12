' Giulio Regeni | tutto il male del mondo' | il docufilm a Cascina

A dieci anni dall’uccisione di Giulio Regeni al Cairo, il Comune di Cascina e la Città del Teatro hanno organizzato una proiezione pubblica del documentario “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’evento mira a mantenere vive la memoria e l’impegno civile, coinvolgendo il pubblico in un momento di riflessione collettiva.

A dieci anni dall’uccisione al Cairo di Giulio Regeni, il Comune di Cascina e la Città del Teatro promuovono un’iniziativa pubblica di memoria e impegno civile con la proiezione del docufilm “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”, realizzato dal regista Simone Manetti. L’appuntamento è per martedì 24 marzo alle ore 18 alla Città del Teatro. Alla proiezione saranno presenti il regista Simone Manetti e l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, che in questi anni ha seguito con determinazione il percorso giudiziario culminato nell’apertura, a Roma, del processo nei confronti di quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: 'Tutto il male del mondo': in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni

Leggi anche: “Tutto il male del mondo”: il trailer del docufilm su Giulio Regeni a 10 anni dal suo omicidio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulio Regeni

Temi più discussi: Tutto il male del mondo: al Cinema dei Servi il film su Giulio Regeni. Sarà presente il regista Simone Manetti; Serata speciale dedicata a Giulio Regeni; Una targa per Giulio Regeni in biblioteca; Giulio Regeni, oggi il compleanno: avrebbe compiuto 36 anni. Il post di mamma Paola.

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, l'intervista a Simone Manetti, regista di un film necessario che riguarda tutti noiSarà al cinema il 2, 3 e 4 febbraio il documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, che ripercorre le tappe del caso di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Del film, che è ... comingsoon.it

Giulio Regeni, tutto il male del mondoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo è il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore italiano ritrovato ucciso nei pressi del ... video.corriere.it

GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO di Simone Manetti al Cinema Cinema Teatro Odeon Vigevano • Giovedì 5 Marzo ore 21.15 € 6,00 “Questo documentario nasce per essere prima di tutto un atto di cittadinanza”. Al fianco dei genitori di Giulio - facebook.com facebook