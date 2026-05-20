Giulio Giaccio ucciso per errore e sciolto nell'acido caso riaperto dopo 26 anni | processo da rifare
La Cassazione ha deciso di riaprire il caso di un uomo ucciso nel 2000, concedendo i ricorsi presentati dalla Procura e dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. La vicenda riguarda la morte di Giulio Giaccio, avvenuta per errore e successivamente sciolta nell'acido. Dopo 26 anni, si torna a discutere sulla vicenda, con la necessità di rifare il processo. La decisione della Suprema Corte segna un nuovo capitolo in un procedimento che aveva visto chiudersi con un verdetto diverso.
La Cassazione accoglie i ricorsi di Procura e Dda di Napoli: per la morte di Giulio Ciaccio ucciso nel 2000. Si deve rifare il processo in Corte di assise di appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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