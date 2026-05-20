Giulio Giaccio ucciso per errore e sciolto nell'acido caso riaperto dopo 26 anni | processo da rifare

La Cassazione ha deciso di riaprire il caso di un uomo ucciso nel 2000, concedendo i ricorsi presentati dalla Procura e dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. La vicenda riguarda la morte di Giulio Giaccio, avvenuta per errore e successivamente sciolta nell'acido. Dopo 26 anni, si torna a discutere sulla vicenda, con la necessità di rifare il processo. La decisione della Suprema Corte segna un nuovo capitolo in un procedimento che aveva visto chiudersi con un verdetto diverso.

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