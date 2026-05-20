Giulio Giaccio ucciso e sciolto nell' acido per uno scambio di persona | la novità processuale 25 anni dopo

Venticinque anni dopo il suo omicidio, emergono nuove informazioni sul caso di Giulio Giaccio, ucciso a Marano il 30 luglio del 2000. All'epoca, il giovane fu colpito con proiettili e il suo corpo fu successivamente sciolto nell'acido. La morte di Giaccio si verificò a causa di uno scambio di persona, secondo quanto si apprende dalle ultime novità processuali. Le indagini di quel periodo hanno portato a questo nuovo sviluppo, che riguarda la ricostruzione della vicenda giudiziaria e le modalità dell'omicidio.

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