Ucciso e sciolto nell’acido 30 anni in appello per mandante e killer

Nel 2000 un uomo è stato ucciso e il suo corpo sciolto nell’acido, episodio che ha portato a un processo in appello. Dopo oltre due decenni, sono stati confermati 30 anni di reclusione per il mandante e il killer coinvolti nel delitto. Le sentenze riguardano chi ha pianificato e chi ha eseguito l’omicidio, senza che siano state avanzate ipotesi diverse sui ruoli dei protagonisti.

