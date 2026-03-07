Marano ucciso e sciolto nell’acido | confermate in appello condanne per i due killer

A oltre venticinque anni da uno dei più brutali omicidi legati alla criminalità organizzata in Campania, la corte d’appello ha confermato le condanne per i due uomini accusati di aver ucciso e sciolto nell’acido un uomo a Marano. La sentenza definitiva arriva dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni, che ha portato alla condanna definitiva dei due imputati.

A oltre venticinque anni da uno dei più brutali omicidi legati alla criminalità organizzata in Campania, arriva una nuova conferma da parte della magistratura. La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per Luigi De Cristofaro e Raffaele D’Alterio, individuati rispettivamente come mandante ed esecutore dell’assassinio di Giulio Giaccio. Il giovane fu ucciso il 30 luglio 2000 a Marano e il suo corpo venne poi distrutto nell’acido dopo essere stato scambiato per un’altra persona. La decisione è stata pronunciata nell’aula 318 del Nuovo Palazzo di Giustizia e ricalca quanto già stabilito nel processo di primo grado: trent’anni di reclusione per entrambi, senza però il riconoscimento dell’aggravante di stampo mafioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

