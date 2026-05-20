Giulia Stabile al centro del gossip | il suo flirt con un ex ballerino di Amici

Giulia Stabile torna a far parlare di sé sulle pagine di cronaca rosa, questa volta direttamente coinvolta in una notizia di gossip. La ballerina ha condiviso pubblicamente dettagli riguardanti una relazione con un ex collega di “Amici”, un ex ballerino del programma. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e i media, portando alla ribalta la vita privata della giovane artista. La conferma della relazione arriva dalla stessa Stabile, senza che siano stati forniti ulteriori commenti o dettagli.

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Giulia Stabile non smette di essere al centro del gossip. A dir il vero, mai come questa volta è stata proprio lei a rivelare la notizia di cronaca rosa. Qualche giorno fa, l’ex vincitrice di “Amici” ha raccontato di aver avuto un flirt con un noto cantante italiano, senza però scendere nei dettagli. Secondo alcuni, si tratterebbe di Irama. Ma non è finita qui. Recentemente, la professionista del talent show di Maria De Filippi è tornata sulle riviste per via di alcune dichiarazioni del ballerino Kumo. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Il giovane, ospite al podcast “BerAlive” ha fatto delle precisazioni su alcune vicende che l’hanno riguardato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scandalo Giulia Stabile ai BRIT Awards Raccomandata Madame umilia gli haters Sullo stesso argomento Giulia Stabile e il flirt con il ballerino di Amici Kumo: lui conferma"Ora lei mi ghosta" afferma Kumo, ballerino di Amici, dopo aver confermato il flirt con Giulia Stabile. Ex allievo di Amici conferma il flirt segreto avuto con Giulia StabileGiulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha attirato l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita... Mattia vs Angelina erano comunque due personaggi entrambi al centro dell'edizione. È per questo che la finale di Amici22 ha avuto più share delle altre post vittoria di Giulia Stabile (dato che resta folle e influenzato dal COVID). Basta fare arrivare in finalissim x.com Amici, Maria De Filippi a Giulia Stabile: Devi ballare, non devi fare questa cosa. Lei reagisce cosìIl tempo passa, è vero. Ma l'emozione di salire su quel palco che l'ha vista nascere artisticamente resta sempre la stessa. Si sta parlando di Giulia Stabile, ballerina ormai nota internazionalmente, ... today.it Giulia Stabile ha una fan (famosa) 'pazza' di lei: Me lo dai un bacino sulla bocca?. Chi èBallerina, a volte anche conduttrice, ex vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma soprattutto un volto amatissimo, anche sui social. Lei è Giulia Stabile. Romana, classe 2002 ... today.it