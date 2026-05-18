Un ex allievo del programma televisivo ha confermato di aver avuto un rapporto sentimentale con la vincitrice dell’ultima edizione. La cantante, nota per la vittoria nel talent, è stata al centro di questa rivelazione che riguarda un legame segreto. La conferma arriva direttamente da una fonte vicina all’ex partecipante, senza ulteriori dettagli sul periodo o sulla natura della relazione. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e i media che seguono il mondo dello spettacolo.

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha attirato l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale. Recentemente, ha svelato di aver avuto un flirt con un ballerino più grande, ma non è finita qui. Un ex allievo del talent ha confermato un legame segreto con lei, riportando alla luce voci di un flirt mai ufficialmente confermato. Alessio Di Ponzio vince il circuito ballo ad Amici 25 Amici: il flirt di Giulia Stabile con Kumo. Il ballerino Kumo, della ventitreesima edizione di Amici, ha rivelato di aver avuto un avvicinamento con Giulia durante la loro esperienza nel programma. La loro sintonia era evidente e molti spettatori avevano già notato la chimica tra i due. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ex allievo di Amici conferma il flirt segreto avuto con Giulia Stabile

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“Io e lei…”. Giulia Stabile, il volto di Amici conferma il flirt inaspettatoPer anni è rimasto uno di quei retroscena mai davvero confermati, una voce insistente che circolava tra fan e social senza trovare riscontri concreti.

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