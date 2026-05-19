"Ora lei mi ghosta" afferma Kumo, ballerino di Amici, dopo aver confermato il flirt con Giulia Stabile. I due erano finiti al centro dei gossip negli scorsi mesi Un flirt che era rimasto solo un gossip non trovando nessuna conferma da parte dei diretti interessati.Giulia Stabileera stata al centro dei rumors per unapresunta intesa con il ballerino di Amici, Kumoma la giovane non aveva mai commentato la notizia. Oggi invece qualcosa cambia.Il ragazzo ha rotto il silenzio e ospite del podcastBerAlive, ha raccontato per la primissima volta il rapporto speciale che lo legava a Giulia.Inevitabilmente tutto questo ha riacceso dunque la curiosità dei tanti fan del programma di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulia Stabile e il flirt con il ballerino di Amici Kumo: lui conferma

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Giulia Stabile e il flirt segreto con Kumo rivelazioni sorprendenti

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Kumo conferma il flirt con Giulia Stabile: “Tra noi c’è stato qualcosa, adesso lei mi ghosta”L'ex ballerino di Amici Kumo conferma, per la prima volta, un flirt con Giulia Stabile: "Eravamo simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei".

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Prima del suo ingresso in studio è stata trasmessa una clip che raccontava la sua passione per la cantante: Lei è proprio la mia idola in assoluto #GiuliaStabile #Amici x.com

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