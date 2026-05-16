Giro d' Italia highlights tappa 8 | Narvaez vince a Fermo Vingegaard attacca
Nella tappa 8 del Giro d'Italia 2026, partita da Chieti e arrivata a Fermo, un corridore si è imposto con un'azione decisiva a circa 10 km dal traguardo sulla salita di Capodarco, caratterizzata da pendenze fino al 18% e tratti in pavé. Durante la corsa, un altro atleta norvegese ha tentato di attaccare, ma è stato superato dall'uomo che ha poi dominato il finale. Nel frattempo, un altro concorrente ha scelto di attaccare nel tratto finale della tappa.
Gli highlights della tappa 8 del Giro d'Italia 2026 (Chieti-Fermo): Narvaez se ne va a 10 km dall’arrivo sulla salita di Capodarco, con punte al 18% in pavé: porta allo scoperto il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X) dopo un attacco di Bjerg e lo stacca per godersi un altro trionfo. Il gruppo dei big è regolato a 1’51” da Hindley su Vingegaard, e l’accelerazione di Hindley mette in difficoltà proprio il suo compagno di squadra Pellizzari, che perde 2” sul traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro d'Italia 2026 - Stage 4 Highlights - A lot of surprises in this stage!
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