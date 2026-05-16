Giro d' Italia highlights tappa 8 | Narvaez vince a Fermo Vingegaard attacca

Nella tappa 8 del Giro d'Italia 2026, partita da Chieti e arrivata a Fermo, un corridore si è imposto con un'azione decisiva a circa 10 km dal traguardo sulla salita di Capodarco, caratterizzata da pendenze fino al 18% e tratti in pavé. Durante la corsa, un altro atleta norvegese ha tentato di attaccare, ma è stato superato dall'uomo che ha poi dominato il finale. Nel frattempo, un altro concorrente ha scelto di attaccare nel tratto finale della tappa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli highlights della tappa 8 del Giro d'Italia 2026 (Chieti-Fermo): Narvaez se ne va a 10 km dall’arrivo sulla salita di Capodarco, con punte al 18% in pavé: porta allo scoperto il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X) dopo un attacco di Bjerg e lo stacca per godersi un altro trionfo. Il gruppo dei big è regolato a 1’51” da Hindley su Vingegaard, e l’accelerazione di Hindley mette in difficoltà proprio il suo compagno di squadra Pellizzari, che perde 2” sul traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, highlights tappa 8: Narvaez vince a Fermo, Vingegaard attacca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 - Stage 4 Highlights - A lot of surprises in this stage! Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d'Italia, bis Narvaez: l'ecuadoriano vince tappa di Fermo Leggi anche: Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo youtube.com/watch?v=40c-9X… #GirodItalia Stage 7 #Formia #lazio region - #Blockhaus #Abruzzo region: gli Highlights | #GirodItalia2026 #AlessioBrancaccio: The Appennine stage with first arrive in quote. This is my green #Abruzzo in #MajellaNational x.com Richiesta di Raccomandazioni: Highlights del Giro d'Italia reddit Giro d’Italia 2026, Tappa 8: percorso, favoriti e dove vederla in TVGiro d'Italia 2026, Tappa 8: è il giorno dei muri marchigiani. Si va da Chieti a Fermo per 156 km, con un finale tutto da vivere, a casa di Giulio Pellizzari ... giroditalia.it Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 7^ tappa. Eulalio resta in maglia rosaSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it