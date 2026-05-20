Giro d' Italia | Narvaez batte Mas in volata vince l' 11° tappa e fa tris

Nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, Jhonatan Narvaez si è imposto in volata, battendo il rivale Mas. Il ciclista ha conquistato la sua terza vittoria in questa edizione della corsa, dopo aver già trionfato nelle tappe di Cosenza e Fermo. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, con Narvaez che ha preceduto il suo avversario di pochi centimetri. La corsa continua con la classifica generale ancora molto aperta.

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