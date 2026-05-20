Giro d' Italia | Narvaez batte Mas in volata vince l' 11° tappa e fa tris
Nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, Jhonatan Narvaez si è imposto in volata, battendo il rivale Mas. Il ciclista ha conquistato la sua terza vittoria in questa edizione della corsa, dopo aver già trionfato nelle tappe di Cosenza e Fermo. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, con Narvaez che ha preceduto il suo avversario di pochi centimetri. La corsa continua con la classifica generale ancora molto aperta.
Jhonatan Narvaez cala il tris. Dopo i successi di Cosenza e Fermo, il campione nazionale ecuadoriano dell’Uae Team Emirates-XRG vince la volata a due contro lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team) trionfando nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri. Terzo posto per l’azzurro Diego Ulissi (XDS Astana Team). La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step),... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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