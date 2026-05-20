Giro d’Italia Narvaez vince l’undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa

Il ciclista Jhonatan Narváez ha conquistato l'undicesima tappa del Giro d'Italia, percorrendo i 195 chilometri tra Porcari e Chiavari, il 20 maggio 2026. La gara si è conclusa con la vittoria di Narváez, mentre il portacolori che indossa la maglia rosa, Eulalio, ha mantenuto la leadership della classifica generale. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante con alcune salite leggere, attirando l’attenzione dei fan per l’attacco finale.

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