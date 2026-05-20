Giro d’Italia Narvaez vince l’undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa
Il ciclista Jhonatan Narváez ha conquistato l'undicesima tappa del Giro d'Italia, percorrendo i 195 chilometri tra Porcari e Chiavari, il 20 maggio 2026. La gara si è conclusa con la vittoria di Narváez, mentre il portacolori che indossa la maglia rosa, Eulalio, ha mantenuto la leadership della classifica generale. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante con alcune salite leggere, attirando l’attenzione dei fan per l’attacco finale.
(Adnkronos) – Jhonatan Narváez vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km, oggi 20 maggio 2026. L'ecuadoriano del team Uae Emirates, al terzo successo in questa edizione della corsa rosa, batte in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo a 8" l'italiano Diego Ulissi (Astana). Per il settimo giorno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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