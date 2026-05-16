Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince anche sul traguardo di Fermo Eulalio conserva la maglia rosa
Jhonatan Narváez ha conquistato anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 109, che si è disputata tra Chieti e Fermo. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha tagliato il traguardo in prima posizione, bissando il risultato ottenuto in precedenza. La maglia rosa resta sulle spalle di un altro corridore, che si mantiene in testa alla classifica generale. La tappa si è conclusa con Narváez che ha preceduto gli inseguitori sul percorso di 171 chilometri.
FERMO – Bis di Jhonatan Narváez. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 109, la Chieti-Fermo. Per l’ecuadoriano è il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund. Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta in maglia Rosa dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il portoghese comanda con 3’15” sul danese Jonas Vingegaard. Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta il leader della classifica della maglia Bianca Conad dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane, domani, sarà però sulle spalle di Giulio Pellizzari dal momento che Eulalio è anche in maglia Rosa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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