Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince anche sul traguardo di Fermo Eulalio conserva la maglia rosa

Jhonatan Narváez ha conquistato anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 109, che si è disputata tra Chieti e Fermo. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha tagliato il traguardo in prima posizione, bissando il risultato ottenuto in precedenza. La maglia rosa resta sulle spalle di un altro corridore, che si mantiene in testa alla classifica generale. La tappa si è conclusa con Narváez che ha preceduto gli inseguitori sul percorso di 171 chilometri.

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