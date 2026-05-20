Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Porcari-Chiavari | orari percorso tv C’è il terreno per gli attaccanti

Oggi si disputa l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo la cronometro, il percorso prevede salite e discese che potrebbero favorire gli attaccanti. La corsa si svolge nel pomeriggio, con orari di partenza e arrivo ancora da definire, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. Il tracciato si presenta come una sfida adatta a chi cerca di evitare il gruppo e mettere pressione sui rivali.

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