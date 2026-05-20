Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Porcari-Chiavari | orari percorso tv C’è il terreno per gli attaccanti
Oggi si disputa l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo la cronometro, il percorso prevede salite e discese che potrebbero favorire gli attaccanti. La corsa si svolge nel pomeriggio, con orari di partenza e arrivo ancora da definire, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. Il tracciato si presenta come una sfida adatta a chi cerca di evitare il gruppo e mettere pressione sui rivali.
Si riparte dopo la cronometro al Giro d’Italia 2026. Oggi in scena l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Si parte dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Non mancano le difficoltà altimetriche dopo un centinaio di chilometri pianeggianti. In rapida successione: Passo del Termine (7,4 km al 4.9%), Colle di Gualtarola (9.9km al 6.2%, max. 11%) e Colla dei Scioli (5.7km al 6.4%, max. 15%). Finiti i GPM, non terminate le salite: c’è il chilometro Red Bull a Cogorno con 4,6 chilometri al 6,4% con scollinamento a meno di dieci chilometri dall’arrivo. FAVORITI. 🔗 Leggi su Oasport.it
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