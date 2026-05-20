Il 20 maggio 2026, lungo la costa della Versilia, un grande gruppo di persone ha seguito la decima tappa del Giro d’Italia, che si è svolta da Torre del Lago a Forte dei Marmi. La presenza di spettatori si è estesa lungo tutto il percorso, creando un passaggio continuo di pubblico lungo la strada. I ciclisti sono stati accompagnati da un via vai di tifosi che hanno assistito alla corsa in ogni punto del tragitto. La giornata ha visto una partecipazione numerosa di appassionati di ciclismo e cittadini.

Versilia, 20 maggio 2026 – Un lungo serpentone di appassionati ha accompagnato i ciclisti della decima tappa del Giro lungo tutta la Versilia litoranea, da Torre del Lago a Forte dei Marmi. Un serpentone fatto di grandi e di piccini, di cappellini e magliette rosa, di bandiere (anche del Carnevale) e di striscioni, di gioia e incitamento verso queste ‘locomotive umane’ capaci di generare emozioni anche se ti passano davanti agli occhi a 50 chilometri orari. C’è chi ha preferito il fresco del Viale dei Tigli, chi le suggestioni della Passeggiata e chi il comfort dei Viale a Mare di Viareggio, di Lido o di Forte dei Marmi. Ha scelto il fresco della Pineta Gionata Bertolucci in compagnia del suo bambino Andrea che indossa anche il cappellino rosa: “Non potevamo perdere l’occasione di vedere Ganna, Vingegaard e la maglia rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro d’Italia, la passione della gente: un fiume di persone da Torre del Lago a Forte dei Marmi

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