Estate 2026 a Forte dei Marmi | la Montecarlo d’Italia

Da danielebartocciblog.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte dei Marmi si prepara all’estate 2026, puntando a consolidare il suo ruolo di meta esclusiva. La località toscana, nota per le sue ville e il lusso, si appresta ad accogliere turisti e visitatori dal territorio e oltre. Le strutture ricettive sono in fase di preparazione, mentre gli eventi e le iniziative per la stagione sono in fase di definizione.

Forte dei Marmiè pronta a confermarsi ancora una volta come la vera “Montecarlo d’Italia”. L’estate 2026 sta arrivando. E La Versilia non conosce rallentamenti. Anzi, si prepara a vivere un futuro ancora più brillante.Il turismo extra-luxury vuol crescere ancora, gli investimenti sembrano aumentare sempre di più (anno dopo anno). E il mercato immobiliare d’élite continua a far registrare tutta la sua rilevanza. Tra stabilimenti balneari da sogno, clientela internazionale e un’offerta di servizi sempre più esclusiva, il Forte si conferma una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. Sarà un’estate 2026 all’insegna dell’extra-lusso. A tal proposito vogliamo analizzare il tutto riproponendo una nostra intervista esclusiva, realizzata in tempi non remoti, a un noto esperto del settore,Fabrizio Zanetti(volto noto a Forte). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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