Al Giro d’Italia 2026, Jhonatan Narváez ha conquistato la sua terza vittoria in fuga, portando a tre i successi personali nelle undici tappe disputate finora. L’ecuadoriano, portacolori della UAE Team Emirates – XRG, si è distinto come protagonista assoluto, specialmente nelle giornate dedicate alle fughe. A Chiavari, durante la tappa odierna, ha mantenuto la sua posizione di favorito, mentre i principali avversari si sono mantenuti a distanza di sicurezza, senza tentativi di attacco decisivi.

Undici tappe, tre vittorie per Jhonatan Narváez. Fino ad oggi la vera stella di questo Giro d’Italia 2026 è proprio l’ecuadoriano che sta dando spettacolo alla sua maniera: oggi, a Chiavari, giornata da fughe e l’uomo della UAE Team Emirates – XRG era il più atteso, non ha tradito le aspettative. Dopo Cosenza e Fermo altra affermazione di classe per il 29enne, quarto successo per la squadra emiratina, che è dimezzata dopo le cadute in Bulgaria. Resta in Maglia Rosa il portoghese Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Prima fase di gara percorsa a velocità folli, con tantissimi uomini a cercare la fuga giusta. Sembrava essersi formata la fuga di giornata con all’attacco una dozzina di uomini tra i quali Ciccone, Scaroni e Pinarello, ma il gruppo ha reagito, andando a chiudere il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, un implacabile Narvaez firma il tris in fuga. I favoriti si guardano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez, Bjerg e Leknessund si avvicinano ai muri decisiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:31 Ora circa 8 chilometri di discesa che proietteranno i...

Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv: orari, percorso, favoriti. Godon insegue il tris

From Peter Sagan to Victor Campenaerts to... the 2026 Giro d'Italia reddit

Giro d’Italia 2026, Thymen Arensman: Io il principale avversario di Vingegaard? Mi piacerebbe, ma possono cambiare tante cose x.com

LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, Narvaez la spunta su Mas, Ulissi 3°Diretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it

Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Porcari-Chiavari. Giornata da attacchiPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 11.a tappa del Giro d'Italia 2026: Porcari-Chiavari ... sport.virgilio.it