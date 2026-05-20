Giro d’Italia 2026 un implacabile Narvaez firma il tris in fuga I favoriti si guardano

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Giro d’Italia 2026, Jhonatan Narváez ha conquistato la sua terza vittoria in fuga, portando a tre i successi personali nelle undici tappe disputate finora. L’ecuadoriano, portacolori della UAE Team Emirates – XRG, si è distinto come protagonista assoluto, specialmente nelle giornate dedicate alle fughe. A Chiavari, durante la tappa odierna, ha mantenuto la sua posizione di favorito, mentre i principali avversari si sono mantenuti a distanza di sicurezza, senza tentativi di attacco decisivi.

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Undici tappe, tre vittorie per Jhonatan Narváez. Fino ad oggi la vera stella di questo Giro d’Italia 2026 è proprio l’ecuadoriano che sta dando spettacolo alla sua maniera: oggi, a Chiavari, giornata da fughe e l’uomo della UAE Team Emirates – XRG era il più atteso, non ha tradito le aspettative. Dopo Cosenza e Fermo altra affermazione di classe per il 29enne, quarto successo per la squadra emiratina, che è dimezzata dopo le cadute in Bulgaria. Resta in Maglia Rosa il portoghese Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Prima fase di gara percorsa a velocità folli, con tantissimi uomini a cercare la fuga giusta. Sembrava essersi formata la fuga di giornata con all’attacco una dozzina di uomini tra i quali Ciccone, Scaroni e Pinarello, ma il gruppo ha reagito, andando a chiudere il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it

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