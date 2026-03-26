Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv | orari percorso favoriti Godon insegue il tris

La quarta tappa del Giro di Catalogna 2026, prevista tra Matarò e Camprodon, non sarà trasmessa in tv come programmato a causa di circostanze impreviste. Lungo il percorso si sfideranno diversi favoriti, con il francese Godon che cerca il terzo successo consecutivo. La corsa, originariamente prevista per oggi, ha subito modifiche per motivi di forza maggiore, rinviando lo scontro tra i principali contendenti.

L’atteso scontro tra i big dovrà essere rinviato. Il Giro di Catalogna deve, per cause di forza maggiore, modificare la quarta tappa. L’originaria Matarò-Vallter di 173 km accorcia la propria durata di ventiquattro chilometri e si ferma a Camprodon, tagliando di fatto la salita finale. La scelta dell’organizzazione è stata dettata dalle avverse condizioni meteo previste nella località di arrivo, situata ad oltre duemila metri di altitudine. Nella giornata odierna sono infatti previsti venti superiori ai novanta chilometri. Si posticipa di trenta minuti anche l’orario di partenza della tappa con il via alle 13:05. Il cambio obbligato di percorso muta anche il senso della giornata con una frazione per scalatori che diventa un tracciato adatto ai velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv: orari, percorso, favoriti. Godon insegue il tris Articoli correlati Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bis Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard? Approfondimenti e contenuti su Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi... Temi più discussi: Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Giro Catalogna, Evenepoel cade: a Godon 3^ tappa; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook