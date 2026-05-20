Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Porcari-Chiavari | orari percorso tv Italiani attesi protagonisti nella fuga

Oggi si corre l'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. La tappa segue la cronometro disputata nella giornata precedente e presenta un percorso che attraversa diverse zone della regione. La gara è prevista in orari specifici e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i ciclisti in gara, alcuni italiani sono considerati tra i favoriti per la fuga e la vittoria di tappa.

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