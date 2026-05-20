Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Porcari-Chiavari | orari percorso tv Italiani attesi protagonisti nella fuga

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre l'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. La tappa segue la cronometro disputata nella giornata precedente e presenta un percorso che attraversa diverse zone della regione. La gara è prevista in orari specifici e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i ciclisti in gara, alcuni italiani sono considerati tra i favoriti per la fuga e la vittoria di tappa.

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Si riparte dopo la cronometro al Giro d’Italia 2026. Oggi in scena l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.20 PERCORSO. Si parte dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Non mancano le difficoltà altimetriche dopo un centinaio di chilometri pianeggianti. In rapida successione: Passo del Termine (7,4 km al 4.9%), Colle di Gualtarola (9.9km al 6.2%, max. 11%) e Colla dei Scioli (5.7km al 6.4%, max. 15%). Finiti i GPM, non terminate le salite: c’è il chilometro Red Bull a Cogorno con 4,6 chilometri al 6,4% con scollinamento a meno di dieci chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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