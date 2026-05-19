Giro d' Italia 2026 il percorso dell' undicesima tappa | da Porcari a Chiavari

Il Giro d'Italia 2026 si appresta a disputare l'undicesima tappa, che collega Porcari a Chiavari. La corsa prosegue in Liguria, dopo la cronometro tra Viareggio e Massa vinta da un ciclista italiano. La tappa si svolge interamente in territorio ligure, attraversando paesaggi caratteristici della regione. La distanza totale e il profilo altimetrico completano il quadro della frazione. La partenza è prevista in mattinata, con arrivo nel pomeriggio, e coinvolge diversi tratti pianeggianti e salite di media difficoltà.

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