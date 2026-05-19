Giro d' Italia 2026 il percorso dell' undicesima tappa | da Porcari a Chiavari
Il Giro d'Italia 2026 si appresta a disputare l'undicesima tappa, che collega Porcari a Chiavari. La corsa prosegue in Liguria, dopo la cronometro tra Viareggio e Massa vinta da un ciclista italiano. La tappa si svolge interamente in territorio ligure, attraversando paesaggi caratteristici della regione. La distanza totale e il profilo altimetrico completano il quadro della frazione. La partenza è prevista in mattinata, con arrivo nel pomeriggio, e coinvolge diversi tratti pianeggianti e salite di media difficoltà.
Il Giro d'Italia arriva in Liguria dopo la cronometro tra Viareggio e Massa, vinta da Filippo Ganna. Il Giro risale l'Italia e arriva in Liguria con l'undicesima tappa, mercoledì 20 maggio, Porcari (Paper District)-Chiavari, km 195, dedicata agli attaccanti attraverso gli Appennini. Partenza alle 12.20. Tappa molto movimentata, specialmente nella seconda parte. L'inizio è quasi pianeggiante, anche se articolato, tra Lucca e Camaiore. Prima di entrare a La Spezia si affronta una breve salita, poi Passo del Termine e il Colle di Guaitarola (9,9 km al 6,2%, punte dell'11%) percorrendo le Cinque Terre. Dopo Sestri Levante ci sono due brevi e ripide salite: Colla dei Scioli (5,7 km al 6,4%, max 15%) e Cogorno (4,6 km al 6,7%, max 13%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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