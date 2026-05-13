Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Praia a Mare-Potenza | orari percorso tv C’è il terreno per osare

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, che collega Praia a Mare a Potenza, attraversando la regione Basilicata. La tappa, lunga 203 chilometri, si svolge dopo aver lasciato la Calabria. Sono previsti diversi tratti impegnativi lungo il percorso, con orari e dettagli di trasmissione disponibili per gli appassionati che vogliono seguire la corsa in diretta.

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Quinta tappa per il Giro d’Italia 2026: ci si sposta dalla Calabria alla Basilicata. Spazio alla Praia a Mare-Potenza, di 203 chilometri: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Si parte subito in salita con il GPM di terza categoria di Pestrieri (13.5 km al 4.8%), seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Si ritorna successivamente pian piano a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9,1% di pendenza media), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull ed allo strappo della Sellata. Si scende poi verso la città e ci si avvicina ad un finale mosso.🔗 Leggi su Oasport.it

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