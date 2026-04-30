Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, con l’undicesima tappa da Porcari a Chiavari che si preannuncia come un momento chiave per gli attaccanti. La corsa prenderà il via l’8 maggio in Bulgaria e si concluderà, come da tradizione, a Roma il 31 maggio dopo tre settimane di gara. La 109esima edizione del Giro promette emozioni e sfide intense lungo le strade italiane e straniere.

Ci avviciniamo ormai sempre di più alla partenza del primo Grande Giro della stagione. L’edizione numero 109 del Giro d’Italia partirà infatti l’8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà dopo tre settimane il 31 maggio con la classica passerella a Roma. Tante le frazioni mosse che strizzano indubbiamente l’occhio agli attaccanti. Tra queste c’è sicuramente l’undicesima tappa che con il suo percorso si presta ad attacchi da lontano. Si partirà da Porcari e si arriverà a Chiavari dopo 195 chilometri e ben 2850 metri di dislivello. Nella prima parte, senza particolari difficoltà altimetriche si potrebbe sviluppare la fuga decisiva che, senza il controllo del gruppo, potrebbe anche arrivare al traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, undicesima tappa Porcari-Chiavari: spazio per gli attaccanti

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