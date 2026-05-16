Giro d’Italia Narvaez fa il bis e stravince l’ottava tappa | Eulalio stupisce e rimane in maglia rosa | La nuova classifica generale

Nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez, che ha conquistato il secondo successo di fila in questa edizione. La tappa, lunga 156 chilometri tra Chieti e Fermo, si è caratterizzata per una fuga riuscita dell’atleta, che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. In questa fase della gara, un altro corridore ha attirato l’attenzione, rimanendo in maglia rosa e mantenendo la posizione in classifica generale.

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