Wonderwell l'ultimo film di Carrie Fisher arriva in Italia | è stato girato tra Umbria Toscana e Cinecittà

Il film Wonderwell, interpretato dall'attrice Carrie Fisher, sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 30 aprile. Le riprese si sono svolte tra le regioni dell'Umbria e della Toscana, oltre che presso gli studi di Cinecittà. In Italia sarà proiettato in una serata evento presso il Cinema Adriano di Roma. Carrie Fisher torna sul grande schermo con questa produzione, che rappresenta la sua ultima interpretazione.

Carrie Fisher torna sul grande schermo: dal 30 aprile esce in Italia Wonderwell, il suo ultimo film. Girato tra Umbria, Toscana e Cinecittà, arriva con una serata evento al Cinema Adriano di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “WONDERWELL”, L’ULTIMO FILM DI CARRIE FISHER ARRIVA IN ITALIA: ACQUISIZIONE DI THALIA FILM E BLUE FILM, USCITA EVENTO DAL 30 APRILEI distributori: “Un’opera che emoziona e lascia il segno” Sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 aprile Wonderwell, l’atteso ultimo... Wonderwell, dal 30 aprile arriva in Italia l’ultimo film con Carrie Fisher: il debutto nelle sale accompagnato da una serata evento a RomaArriva nelle sale italiane dal 30 aprile Wonderwell, presentato come l’ultimo film con Carrie Fisher, storica interprete della Principessa Leia nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Wonderwell, dal 30 aprile arriva in Italia l’ultimo film con Carrie Fisher: il debutto nelle sale accompagnato da una serata evento a Roma; WONDERWELL, L’ULTIMO FILM DI CARRIE FISHER ARRIVA IN ITALIA: ACQUISIZIONE DI THALIA FILM E BLUE FILM, USCITA EVENTO DAL 30 APRILE; L'ultima apparizione di Carrie Fisher in Italia: l'incredibile Wonderwell riporta al cinema la 'Principessa Leia'; Wonderwell – il pozzo delle meraviglie, serata-evento al cinema Adriano per il lancio del film. WONDERWELL, L’ULTIMO FILM DI CARRIE FISHER ARRIVA IN ITALIA: ACQUISIZIONE DI THALIA FILM E BLUE FILM, USCITA EVENTO DAL 30 APRILEGià accolto con entusiasmo da pubblico e critica Internazionale, il film debutta con eventi speciali a Roma e la presenza della protagonista Kiera Milward I distributori: Un’opera che emoziona e lasc ... meridiananotizie.it 'Wonderwell', esce in Italia l'ultimo film di Carrie FisherAGI - Arriva nelle sale italiane a partire dal 30 aprile ‘Wonderwell’, fantasy familiare diretto da Jim Goddard, l’ultimo film interpretato da Carrie Fisher, iconica figura del cinema internazionale, ... msn.com Un momento raro sul set di «Il ritorno dello Jedi»… Carrie Fisher e George Lucas durante le riprese nel Palazzo di Jabba nel 1983. Lontano dalle telecamere e dal clamore mondiale, solo un momento di tranquillità che è entrato a far parte della storia del ci - facebook.com facebook