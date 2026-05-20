Giovanni Abagnale | Allenarsi da soli in inverno | pro e contro A Rio 2016 avvenne un cambio di mentalità

Nell’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto Giovanni Abagnale, che ha parlato di allenamenti invernali da soli, analizzando vantaggi e svantaggi di questa scelta. Ha fatto riferimento anche a un cambiamento di mentalità verificatosi durante i Giochi di Rio 2016, senza approfondire dettagli specifici. La puntata ha visto la partecipazione di Abagnale, noto per le sue esperienze nel mondo dello sport, offrendo un punto di vista diretto e senza analisi approfondite.

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Giovanni Abagnale è stato l’ospita dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale YouTube di OA Sport. Il canottiere campano classe 1995, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, ha raccontato la sua carriera sin dagli inizi, tra presente e obiettivi futuri. Il nativo di Gragnano, vincitore anche di un argento mondiale e un oro, un argento ed un bronzo continentale, dà il via al suo racconto partendo dalle origini: “ Da piccolo giocavo a basket! Fino agli 11 anni poi, dopo un ricovero in ospedale, mi era stato sconsigliato di praticare sport. Per 2-3 anni infatti non ho fatto attività. Quindi, il primo giorno del liceo, un tecnico mi chiese se nel pomeriggio volessi andare a fare allenamento con loro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giovanni Abagnale: “Allenarsi da soli in inverno: pro e contro. A Rio 2016 avvenne un cambio di mentalità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovanni Abagnale: da Rio al ritorno dell’otto azzurro, Olimpiadi, emozioni e futuro dell’ItaliaBronzo olimpico a Rio 2016, finali mondiali, Europei vinti e una vita dedicata al canottaggio In questa intervista esclusiva, Giovanni Abagnale... Leggi anche: Abagnale richiesto anche in Lega Pro: "Ho lavorato molto per questo traguardo"