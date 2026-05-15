Giovanni Abagnale | da Rio al ritorno dell’otto azzurro Olimpiadi emozioni e futuro dell’Italia

Giovanni Abagnale, atleta italiano di canottaggio, ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Ha partecipato anche a finali mondiali e ha vinto vari titoli agli Europei. La sua carriera comprende numerose competizioni a livello internazionale e una vita dedicata a questa disciplina. Dopo il ritorno dell’otto azzurro, ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il suo percorso e il futuro del canottaggio in Italia. La sua esperienza si inserisce in un quadro di successi e partecipazioni di rilievo nel panorama sportivo.

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