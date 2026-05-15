Giovanni Abagnale | da Rio al ritorno dell’otto azzurro Olimpiadi emozioni e futuro dell’Italia
Giovanni Abagnale, atleta italiano di canottaggio, ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Ha partecipato anche a finali mondiali e ha vinto vari titoli agli Europei. La sua carriera comprende numerose competizioni a livello internazionale e una vita dedicata a questa disciplina. Dopo il ritorno dell’otto azzurro, ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il suo percorso e il futuro del canottaggio in Italia. La sua esperienza si inserisce in un quadro di successi e partecipazioni di rilievo nel panorama sportivo.
Bronzo olimpico a Rio 2016, finali mondiali, Europei vinti e una vita dedicata al canottaggio In questa intervista esclusiva, Giovanni Abagnale racconta il suo percorso umano e sportivo: dagli inizi fino alle Olimpiadi, passando per Tokyo 2020, Parigi 2024 e il ritorno competitivo dell’otto italiano nel 2025. Un viaggio tra sacrifici, emozioni, pressione olimpica, spirito di squadra e obiettivi futuri del canottaggio azzurro Si parla anche del bronzo conquistato nella Coppa del Mondo di Varese 2025 e della storica finale mondiale dell’otto a Shanghai, tornata dopo sette anni. Un’intervista intensa e autentica per conoscere il lato umano di uno dei protagonisti della Nazionale italiana di canottaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giovanni Abagnale: da Rio al ritorno dell’otto azzurro, Olimpiadi, emozioni e futuro dell’Italia
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