Un giocatore noto per le sue esperienze in diverse categorie del calcio italiano è stato recentemente richiesto anche in Lega Pro. L’atleta ha dichiarato di aver lavorato molto per raggiungere questo obiettivo. Dopo la partita contro il Sora, il mister ha commentato che, nonostante le difficoltà, sono stati valorizzati numerosi giovani, molti dei quali ora attirano l’attenzione di diverse squadre di livello superiore.

L’aveva detto mister Stefano Cuccù dopo l’ultima partita contro il Sora. "L’unica nota positiva di questa stagione è che abbiamo portato tanti giocatori che non erano di categoria a essere di categoria, soprattutto giovani che vengono richiesti da moltissime squadre. L’unico motivo di orgoglio è questo. Li chiedono in tanti". Uno di questi è Giuseppe Abagnale, classe 2007, punta campana. Richiesto da alcune squadre di C come la milanese Alcione, Carpi, Forlì. "Sì, è vero mi sono arrivate delle proposte dalla Lega Pro e di questo sono molto contento - conferma Abagnale -. Ci sono stati dei contatti, bisognerà approfondire e valutare. C’è ancora tempo visto che questa decisione sarà decisiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abagnale richiesto anche in Lega Pro: "Ho lavorato molto per questo traguardo"

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