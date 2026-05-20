Giovani in azione per la biodiversità Da tutta l’Europa per il Delta del Po
Un gruppo di giovani provenienti da diverse parti d’Europa si sta muovendo verso il Delta del Po, un’area riconosciuta come Riserva della Biosfera. Le Riserve dei Colli Euganei e del Delta del Po si aprono a visitatori e ospiti internazionali, che partecipano a iniziative e attività dedicate alla tutela della biodiversità. Questa mobilitazione coinvolge persone di varie nazionalità, tutte interessate a conoscere e sostenere le caratteristiche naturali di queste zone.
Le Riserve della Biosfera del Delta del Po e dei Colli Euganei, si aprono al mondo e il mondo le vuole scoprire e preparare al Piano d’Azione Strategico di Hangzhou (2026-2035), adottato al V Congresso Mondiale sulle Riserve della Biosfera in Cina (settembre 2025), attraverso 200 giovani dai 18 ai 35 anni, leader provenienti dalla rete delle aree Mab Unesco, che attualmente comprende 784 siti in 142 paesi. Tutto questo nell’ambito del III° Forum Mondiale dei Giovani delle Riserve di Biosfera Mab Unesco în svolgimento da lunedì scorso e fino a venerdì prossimi nel quale i partecipanti potranno esprimere la propria visione di sviluppo sostenibile, concentrandosi sui bisogni delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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