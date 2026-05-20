Giovani in azione per la biodiversità Da tutta l’Europa per il Delta del Po

Un gruppo di giovani provenienti da diverse parti d’Europa si sta muovendo verso il Delta del Po, un’area riconosciuta come Riserva della Biosfera. Le Riserve dei Colli Euganei e del Delta del Po si aprono a visitatori e ospiti internazionali, che partecipano a iniziative e attività dedicate alla tutela della biodiversità. Questa mobilitazione coinvolge persone di varie nazionalità, tutte interessate a conoscere e sostenere le caratteristiche naturali di queste zone.

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